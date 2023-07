Loodusvaatlus ⟩ Tüütud põdrakärbsed kuulutavad peatse sügise saabumist

Mändide keskel, kus käisin, tuleb käo kukkumist nüüd jälle veidi üle üheksa kuu oodata ja teisedki hiliskevadele ja varasuvele omased rändurid on nüüdseks vakka. On märgata, et tihased, porrid ja puukoristajad on justkui alateadlikult hakanud üksteise ligi hoidma.