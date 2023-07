Lauluga Mariale saab toetada Pootsi-Kõpu kiriku remonti

Seekordsel helihardusel “Laul Mariale” on kavas tuntud heliloojate looming, seal hulgas Bachi, Schuberti ja teiste kõrval ka näiteks Eesti uuema aja esindajate Urmas Sisaski ja Ukraina juurtega Galina Grigorjeva heliteosed. Esinevad sopran Maria Melaha, flötist Leonora Palu, tšellist ja kontserdisarja eestvedaja Allar Kaasik ning viiulil Andres Mustonen.

MTÜ Kõpu Arenduskeskuse juhatuse liige, 30. tegevusaastat tähistava Maria talu peremees ja kohaliku koguduse vanem Enn Rand ütles, et remonti vajavad pühakoja välis- ja siseseinad ning uksed-aknad vajavad restaureerimist.

Kontserdisari on pühendatud Pootsis kirikuköstri peres sündinud Paul Kulbuschile, hilisemale Eesti apostliku õigeusu kiriku esimesele eestlasest piiskopile Platonile, kes on pühitsetud märterpühakuks. Platoni mõrvasid enamlased 14. jaanuaril 1919 Tartus Krediidipanga keldris ja talle on Pootsi-Kõpu kirikus avatud mälestustahvel.