Pärnu Sadama korvpallimeeskonnaga liitus hollandlane

Dijkstra on lõpetanud Riverside’i ülikooli California osariigis ja mängis viimati klubikorvpalli Hispaania LEB Goldi liigas.



Pärnu Sadama peatreeneri Gert Kullamäe sõnutsi on tegu pika mängumehega, kes on ka korvist kaugel ohtlik. Pealegi on ta pärast USA ülikooli saanud juba kogemusi Euroopa korvpallis.



Menno Dijkstra. Foto: Kuvatõmmis





Muuhulgas on Karl Martin Kask ja Menno Dijkstra veetnud kolm kuud koos Gran Canaria korvpalliakadeemias. Kask kinnitas, et meeskonna uus mängija on humoorikas, jutukas, seltsiv ja saab kõigiga läbi.



Pärnu Sadama meeskond teada andnud, et tuleval hooajal mängivad tiimis Dijkstra kõrval ka Troy Barnies ja Robert Valge, kellele on see juba neljas järjestikune hooaeg Pärnu särgis.



Kuigi korvpallitiim on uue hooaja eel välja hõiganud ainult kolme mängija nimed, on võistkond meeskonna juhi Johan Kärpi kinnitusel tegelikult juba komplekteeritud.