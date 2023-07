Piltuudis ⟩ Endisel sadamakail rammiti maasse kaheksa kilomeetri jagu vaiasid

Jõesuudme äärde ehitades tuleb arvestada veetaseme kõikumisega. Nii ulatuvad pikimad vaiad 25 meetri sügavusele. Need on kandekonstruktsioonides kõige tähtsamad, just neile hakkab toetuma kogu tulevane Vanasadama kvartal. “Geoloogiat arvesse võttes oli vaivundament nendesse oludesse sobivaim lahendus,” seletas Vilcon Ehituse projektijuht Aleksei Neiman.