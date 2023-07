Piimapukinostalgia viib tagasi juurte juurde

Eestimaa väidetavalt viimasele piimapukile öeldi hüvasti Kaisma (nüüd Põhja-Pärnumaa) vallas, kus meiereiauto veel 2002. aastal harjunud viisil pukipiima kogus. Üheksa sügist edasi tegi tollane põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder ettepaneku võtta piimapukid muinsuskaitse alla, sest need “iseloomustavad Eestis maaelu ja põllumajanduse üht ajajärku ning need on olnud muuhulgas maastikuarhitektuuri üks osa”. Ettepanekuks see jäigi.