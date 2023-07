Koduotsija ⟩ Viie lapse mamma ootab oma õnnepäeva

Paar päeva pärast varjupaika sattumist sündis Benital viis poega, kes said nimeks Bernard, Bruno, Bella, Berkel ja Benno. Kassitittede eest kandis kassimamma hästi hoolt ja kasvatas oma silmaterad julgeteks, aktiivseteks ja mänguhimulisteks, kuni nood riburadapidi kodudesse läksid. Neist viimasena läks kümmekond päeva tagasi koju Benno. Nüüd on valge kurgualuse ja kollarohesilmne Benita ära teeninud võimaluse ise päriskoju kolida.

Varjupaiga töötaja Eve Meos kinnitas, et kass on hea tervise juures ja toiduga ei pirtsuta. “Ta sööb heameelega kõike, mida me pakume. Temas pole kurjust, nii et küüsi ta sisse ei löö ja on pigem paimaias,” rääkis Meos.