Milline on praegune seis sõjarindel Ukrainas, miks juba mõnd aega tagasi alanud Ukraina suurpealetung pole just väga jõudsalt edenud ja mis jäi kõlama Vilniuses toimunud NATO tippkohtumisel? Just nendele küsimustele otsime vastuseid vastses taskuhäälingu saates “Sõnu ei söö”.