Galerii ⟩ WAFi kool taaselustas Kentuki hoovikontserdid

Kentuki kontserdiks valmistuti laagris, kus Queeni lugude koreograafiat aitas selgeks õppida liikumise autor Kadi Keskülla Black and Brownie tantsukoolist. WAF-koor on noorteakadeemia õpilastele põhiõppe osa, vokaaltehnika kursustel osalejad võivad võtta koori ka valikkursusena.

Kontsert pakatas noorte rõõmsast energiast ja solistid tegid suurepärased etteasted. Keskküla tõdes, et Kaire Vilgats oli noortele suur eeskuju. “Ta esitas oma soolod lihtsalt vaimustavalt, tõestades järjekordselt, et tegu ei ole mitte ainult professionaalse taustalaulja, vaid Eesti ühe parima naisvokalistiga,” lausus ta. “On õnn, et Kaire on asunud samuti Pärnu WAFis lauljaid õpetama.”