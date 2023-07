Vägisi koolitarkust saama

Aknad olid suvetolmusest vihmast tuhmid ja raamidel leidus juba sammaltki. Muru kooli ümber oli niitmata ja roostetanud lukuga välisuks lukus. Arno seisis nõutult ja pidi juba peaaegu helistama oma klassijuhatajale, kui üle rohtunud kooliõue tuigerdas nende poole katlakütja Kristjan, ikka kerge vine all nagu alati.

“Kas te’s teagi või?! Kool pandi kinni ju! Ei võeta siia enam kedagi. Kirjadki välja läinud ja puha. Iga laps läks, kuhu sai. Mõni jäi koju seakarjaseks. Kellel see nüüd kiirel viljavõtuajal aega seda uut kooli otsida on! Minul on pool valvuri kohta nüüd.”