Pärnu hiphop 30 ⟩ Kirevad 90ndad: kuulsad Taku peod, “tülid” politsei ja linnavalitsusega, Daraba Bastadz

Hiphopimaastikul artistinime P. Julm all tuntud Priit Juurmanni sõnutsi oli räppmuusika tol ajal USAski veel nišikultuur, mis sai peavooluks 1990ndate teises pooles. Põhjusele, miks see Eestiski osa noorte seas populaarseks muutus, on tema arvates raske näppu peale panna.

“Oli punt noori inimesi, kellele sedalaadi muusika, see rütm, see groove, see attitude, see sõnum sobis ja selle tuumiku ümber tekkis mingi seltskond ja selle suurenenud gravitatsiooni tõttu tuli sinna veel inimesi juurde,” arutles Juurmann. “Ühest vastust on väga raske anda, aga nii see juhtus ja see on väga lahe.”