Eestis tehtud uuring ⟩ Neljapäevane töönädal: miks ja kuidas lühendatud tööaega kasutatakse?

Teaduskirjanduses on välja toodud, et neljapäevane töönädal on eeldatavasti seotud töötajate tootlikkuse, töörahulolu ja koostöö paranemisega. Lisanduv vaba aeg aitab parandada töö- ja eraelu tasakaalu ning vaimset tervist. Uuringud on näidanud, et neljapäevane töönädal võib aidata kaasa kolleegidevahelisele koostööle ja vähendada töötajate tajutud stressi. Näiteks katsetati lühendatud töönädala formaati Islandi avaliku sektori ettevõtetes aastail 2015–2019. Kokku osales 2500 töötajat, kellele anti võimalus töötada varasema 40tunnise töönädala asemel 35–36 tundi nädalas ilma palka vähendamata. Lühendatud tööaeg võib suurendada töötajate stressi töö intensiivistumise tõttu ja halvendada kolleegidevahelist koostööd. Siiski selgus, et lisandunud vaba aeg andis töötajatele rohkem energiat ja motivatsiooni, et tegelda vabal ajal asjadega, mis aitasid vähendada tajutud pingeid.