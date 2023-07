EAÕK haldusalas oleva Pootsi-Kõpu Püha Kolmainu kiriku restaureerimise ja remondi jätkamiseks võis teha annetuse ja selle vajadus on ilmne, silmates ikonostaasi ja kuninglike väravate tagaseina, peakupli alust ja lage, aknaorvade ümbrust. Katus sai peale ja tornikuplid uuendatud aastail 2013–2016, sestpeale on see vettpidav ja 150 aasta vanuses maakirikus jätkuvad sisetööd.