Niisamuti on väikekoolid vajalikud kogukonnale ja laiemalt võttes kogukondadest koosnevale ühiskonnale. Ehk aitab praegune pealkiri aga täpsemalt esitada mõtteid seoses vaidlusega Lääneranna valla ja Metsküla kooli vahel.

Mis on kavandatud muutuse eesmärk? Mis on probleem, mida tahetakse lahendada, ja milline peab olema tulemus? Pika vaidluse lühikokkuvõte näib seni lihtsustatult olevat selles, et vald tahab korrastada haridussüsteemi ja kool punnib vastu.