Loodusvaatlus ⟩ Esimene kohtumine uue Aasiast pärit vereimejaga

Hommikuti, pisut enne päikesetõusu, kostab rehe alt endiselt suitsupääsukeste reibast midlimadlit. Värsked munakoored vihmade turgutatud murul aga annavad tunnistust, et vähemalt ühel suitsupääsukesepaaril on veel ees väga toimekad nädalad. Peaasi, et õhuvallas ikka putukaelu kihaks, kes ablastele linnupoegadele noka vahele saaks. Selles, et mõni paar kantseldab noori veel augusti lõpus ja septembri alguseski, pole midagi eriskummalist.