PILT ⟩ Sookured valmistuvad reisiks

Sinakashalli heleda sulekuuega sookurgede kogum nuumas ennast Tali lähedal kaerapõllul, mille “mäge” pidi üles liikuvad linnud jalutasid nagu pilvedesse. Rahvasuu kutsub neid linde tegutsemise järgi metsa-, põllu-, kesa-, külvikureks ja soopuhastajaks. Eesti üks suurimaid kaitsealuseid linde saabub meile lõunast veebruari lõpus või märtsi alguses ja võtab pika tagasireisi suvepoegadega ette septembri poole pealt, kui ilm läheb külmemaks ja on sobivad taganttuuled. Reisisiht on Lõuna-Euroopa, aga mõnel on ka Aafrika pilet taskus.