Pärnu poiste Pärdi ja Vesse suvine teatriseiklus viib nad Põhjamere saarele

Selle napi aja lapsepõlvest, kui kolm kuud aastas ei olnud kuskile kiire, said kalda ääres kõhuli rohus pikutades rahumeeli juturaamatut lugeda, nii et sisalik nina alt läbi jooksis. Või kõrkjate vahel märjal vetikasel kivil paljajalu kükitades jälgida siniste sillerdavate tiibadega kiile ja puruvanakesi, konnakulleseid, kalamaime madalas põhjani läbipaistvas vees oma hoopis teistmoodi elu elamas, täpselt nii kaua kui viitsisid. Just selline, natuke metsik ja Huckleberry Finni moodi saaks siin Uueveski ürgoru põhjas ja nõlvadel Viljandi rüblikute suvi olla.

Hiilgava idee istuda tribüüni kõige äärmisse ossa peaaegu hundinuiade kohale andis mulle üks väike tüdruk, kelle tema ema sealtsamast enne etenduse algust oli tribüüni keskele kamandanud, arvates miskipärast, et nii on parem. Etenduse esimestel minutitel sai selgeks, et Kaili Viidas on lavastajana seegi kord talle omaselt Viljandi linna ühe kõige muinasjutulisema paiga pea kõik looduslikud võimalused detailitundlikult ära kasutanud. Mida lähemal veekogule istusid, seda rohkem muinasjuttu nägid, sest kuldkalad ujusid vees ning näitlejate tegevuse hulka kuulusid ka ujumine, vette kukkumine, paadiga sõitmine, silla käsipuul kõõlumine ja üle selle hüppamine, pudeliposti ja kõiksugu muu etteaimamatu õngitsemine. Kuidas saakski teisiti, kui tegevus leiab aset keset Põhjamerd, vähikuuris ja selle ümber, tillukesel ja lagedal Helgolandi saarel.