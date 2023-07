Pärnu Vaprusega liitus uus mängija

Meeskonna peatreener Igor Prins ütles, et tunneb Väljat U21 noortekoondise ajast. “Olen kindel, et ta suudab meid sel hooajal aidata. Kindlasti meie meeskonna jaoks hea täiendus, et olla tugevamad keskväljal,” lausus ta.

Välja sõnutsi on tal suur mängunälg ja ta annab endast kõik, et Vapruse edukas hooaeg jätkuks. “Pärnu, kes on hetkel kolmandal kohal ja tegemas oma edukaimat hooaega kõrgliigas, on näidanud häid tulemusi ja minu isiklikud eesmärgid on seotud meeskondliku eduga,” lausus ta.