“Mõtlesime, et proovime, teeks natuke sellist vimkaga asja,” avaldas Volberg, et võib-olla räppivat Genkat ja Ammende villat ei oskaks Rita Ray ja Valgrega harjunud rahvas esiotsa omavahel kokku panna. “Aga ma arvan, et sellest tuleb kokku üks väga vägev asi ja kui meil hästi läheb, siis järgmisel aastal teeme juba kaks või kolm sellist huvitavat päris Ammende asja,” arutles ta.