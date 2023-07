Orelifestival pühitseb pidulikult pärnakate oma laulu

Tänavune Pärnu orelifestival nimetuse all "Universumi hääled" on andnud võimaluse kuulata mitmeid haruldasi hääli, mida varem pole koos oreliga kuuldud. Oreli partneriks on olnud näiteks ukraina näppepill banduura, aga võib- olla üllatavalt ka siinmail tuttav akordion, mida tuult andva lõõtsa tõttu võib pidada oreli väikseks sugulaseks.