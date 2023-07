Pärnus toimuv Suveuni päädib uhke kontserdiga

Nädal aega kestnud klaveriõpingute kõrval antakse kontserte, neist tänaõhtune on pühendatud Rahmaninovi ja tema kaasaegsete klaverimuusikale. Solistideks on juba küpsed interpreedid, kes oma kodumaal väga kuulsad: Yuri Miyaki Jaapanist, SoYoung Jeong ja Hong Park Lõuna-Koreast, Sloveeniast Mariobori konservatooriumi õppejõud Predrag Bjelajac jt.

Pärnu linnaorkestri ja Suveune sõprus on kestnud juba kakskümmend aastat ja selgi suvel on kavas koostöökontsert, kus homme on kontserdimaja laval dirigendipuldis Jaan Ots, kes isegi on Suveune algusaastatel olnud professor Arbo Valdma juures klaverimängu saladusi õppimas. Solistide nimekirigi on uhke: Lõuna-Korea ülikoolides õppejõuna töötav SoYoung Jeong, noor andekas pianist Amanda Lee Singapurist, Zoran Škrinjar Sloveeniast (pime džässpianist ja helilooja, kes Pärnu linnaorkestriga mängib aga Mozartit), Cäcilia Weber Austriast, Jianing Hu Hiinast ning USAs oma klaverikooli omav Myrissa Lai.