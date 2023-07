Nädalast jäi kõlama ⟩ Kõheroosa ajupesu

Selle pärast valati pisaraid, see oli jõukuse märk ja pääs poppide tüdrukute kampa – taoline oli Barbie nuku staatus Eestis umbes 30 aastat tagasi. Praegused mänguealised lapsed suhtusid sellesse lelusse võrdlemisi külmalt. Too nukk pole figureerinud meie perest jõuluvanale läkitatud soovinimekirjades ega ole seda poeriiulil nähes jonnihoogu üles keritud. Nii see oli.