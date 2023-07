Laste vaimset tervist kaitseb kindlustunne

Tuttav kurtis just, et tema lapsel on eluisu täitsa läinud. Põhjuseks suvetöö kirjanduses ja matemaatikas, mida laps peab järgi vastama augusti lõpus. Augusti lõpu järelvastamise õnnestumisest sõltub selle lapse jaoks see, kas ta kukub koolist välja või saab teistega koos järgmises klassis jätkata. Küsisin, millisel põhjusel lükkas kool järgivastamise augusti lõppu, kui kõigil oleks lihtsam, kui jaanipäevaks oleks sotid selged? See teeks kõikide jaoks elu lihtsamaks. Õpetaja läks vist puhkusele ja tuleb sealt augusti lõpus tagasi, oli mureliku ema vastus. Aga kas õpetaja ei võinuks nädala augusti lõpus kauem puhata? Lapse närvide põletamine suvi otsa ei ole ju seda ootamist väärt.