August algab Raamide ja rituaalidega kirikus, Kuumoonis ja loovlinnakus

Et loovinimesi päästa, tuleks nad enne üles leida ja panna end teadvustama kui loovisikuid. Kallastu jutu järgi ei tea loominguga tegelevad inimesed tihtipeale isegi, et nende tegevus kuulub Eesti Vabariigis paragrahvi alla. (Naerab, T. L.) On ju olemas loovisikute ja loomeasutuste seadus ja autorikaitse seadus. Kõik need määratlevad loovisiku olemuse.