Lugeja küsib ⟩ Kes koristab ujumiskohta kogunenud kõrkjarisu?

Suvepealinna elanik teatas, et käib selles kohas suplemas iga päev ja varem pole seal nii palju risu olnud. Vees, mis varem oli keha kastmiseks igati paslik, peab nüüd kätega endale hoolega teed tegema, enne kui saab veemõnusid nautima hakata. Ta rõhutas, et tegemist on menuka ujumiskohaga ja tema pole kaugeltki ainus, keda kõrkjarisu häirib.