Pärnu võrkpalliklubi mänedžer Reio Tilk avaldas, et meeskonna komplekteerimine on lõpusirgel ja ühistreeninguteks kogunetakse 15. augustil. “Selleks ajaks loodame, et koosseis on 99 protsenti paigas,” lausus ta. Teenerid ja taustajõud jäävad samaks.