Suure liikluskoormuse all ägav Via Baltica ootab juba pikki aastaid 2+2-ehitust.

Juba tükk aega on teravalt päevakorral olnud automaksu kehtestamine. Pidevalt on küsitud, kuhu see raha läheb, kuna selget vastust pole antud. Nüüd teatas rahandusminister Mart Võrklaevs, et see läheb igale poole, kuna eelarve puudujääk on nii suur.