INTERVJUU ⟩ Laine Mägi ei väsi unistamast

Mitmetähendusliku pealkirjaga suvelavastuses kohtuvad Koidula näidenditest tuttavad tegelased: Erastu Enn, Nääri Maret, Suli Miina, Tapiku Toomas, Mäeotsa Jüts, Kure-Aadu, Kadaka-Liisu, Männiku Märt, Maie ja teised, keda mängivad Jüri Vlassov, Kersti Tombak, Elmar Trink ning Märten Männiste ja Kaidi Soosaar, kes kahekesi loovad ühtlasi muusikalise atmosfääri. Liikumise on seadnud Marko Kiigajaan ja Pärnu muuseumi ja ülejäänud abiliste kõrval on lavastusse panustanud (vahepeal samuti Koidula nime kandnud) Endla teater.

Ühel koidueelsel tunnil, mil Lolla (Lydia lapsepõlveaegne hellitusnimi) jälle ei maganud, algab nukker ja lõbus mäng: Lolla on hakanud kahtlema, et tema näidendid ei kõneta tänapäeva vaatajat, otsustades need ajakohastada. Ka näidendites kasutatud eesti keel on ajast ja arust: tänapäeva noored ei tea, mis on tangusool, vakk või vokk.