Kihnu Virve järel lavastas Gerda Kordemets loo Koidulast: Tahaksin olla võlur

“Oleme uhked, et meie armastatud rahvuskangelanna Lydia Koidula 180. sünniaastapäeval on lahkete ja loovate inimeste koostööst saanud lavaküpseks täiesti uus lavastus,” jagas oma rõõmu Pärnu muuseumi juhataja Aet Maatee. “Koidula on eestikeelse teatri alustala. Seda suurem on rõõm, et mängime etendust just tema lapsepõlvekodus.” Seega on see missiooniprojekt.