Intervjuu ⟩ Psühholoog Elen Kihl: Kehvad suhted tõmbavad inimesed nõiaringi

Lapsevanema töökohustuste rida on lõputu. Raske on välja mõelda midagi, mida ema-isa tegema ei peaks. Elenil on kolm last ja aastatepikkune psühholoogi töökogemus. Kui olulised on tema meelest laste ja vanemate omavahelised suhted? Millised omadused soosivad lastekasvatamist? Kuidas saavad vanemad peres kaasa aidata õdede-vendade headele suhetele?