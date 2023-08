KOLUMN ⟩ Ühismeedia kohtupingi asemel jagagem kiitust

Bulgaaria linnas Gabrovos võib ennast naerutada huumori- ja satiirimajas kõverpeeglite toas. Käisin seal minagi, kord olin pikk nagu teivas, siis kääbus, samm kõrvale ja paisusin ületoidetuks. Koduses argipäevas näib, et tegelikkust moonutava peegli asemel tuleks ennast kõrvalt vaadata arvamata, et ollakse maakera keskpunkt. Aga on ka meeleolu tõstvaid erandeid.