Keskkonnaagentuuri ilmateenistus on Eesti lääne- ja lõunaosale andnud kolmanda taseme tormihoiatuse. Oodata on äikesevihma, rahet ja tuulepuhangud võivad küündida üle 25 meetri sekundis.

Uurisime inimestelt, kas nad on teadlikud, et kõrgeima taseme tormihoiatus on välja antud ja kuidas nad säärasele rajule vastu lähevad.