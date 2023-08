Suvekülalise muljed ⟩ Pärnu inspireerib

Kas kõigest silma ette jäävast nüüd copy paste teha, aga kõrva taha võiks panna nii mõndagi, mida kodus katsetada. Kui on tahtmist ja loovust, sünnib ka ilu. Pärnu ranna piirkonda polnud ammu sattunud aga näe, siin tervitavad tänavu mind elevandid. Skulptor Paul Männi kavandite järgi on teoks saanud oivaline idee. Vaatepilt on lummav, igal juhul hitt. Akadeemia tänava jõepoolne ots, kus londisted asuvad, sunnib seisatama ja pilti tegema. Midagi sellist olen näinud siiani Egiptuse kuurortides, sedagi hotellide territooriumil.