61aastane Pärnumaa raudmees triumfeeris Tallinna täispikal Ironmanil: Keha valutab, aga emotsioonid on endiselt laes!

Kauasele sintlasele, nüüdsele uulukale on rahvusvaheline Eesti mõõduvõtt kujunenud traditsiooniks: 61aastane spordisõber ujus 3,8 kilomeetrit, väntas rattaseljas 180 kilomeetrit ja jooksis takkatippu maratoni juba kuuendat aastat. Teisisõnu: Lääts on pealinnas stardijoonel olnud kõik korrad.

Pjedestaalile oli Läätsel asja olnud varemgi: mullu ja tunamullu saavutas ta hõbeda, aga hinge kriipis tõsiasi, et kuld oli puudu. Nüüd sai suur eesmärk täidetud!

"Mõtlesin, et aitab küll nendest teistest kohtadest. Nagu Paul Keres juba, igavene teine!" kõrvutas raudmees esmaspäeval, alla 48 tunni pärast seda, kui oli karmi, üle 11tunnise katsumuse järel käed võidukalt taeva poole löönud. "Keha valutab siiani, aga emotsioonid on endiselt laes! Võistlusjärgsel ööl ei saanud üldse sõba silmale, see oli võimatu – enesega oli nii suur rahulolu, vaev sai tasutud!"