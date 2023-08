LAURI LÄÄNEMETS ⟩ Õiglasem maksutulu jagamine annab omavalitsustele jõudu

Omavalitsuste rahastamises tüürisime 30 aastat kraavi poole veetud vankri lõpuks tagasi õigele teele. Kahjuks logiseb see vanker veel kõvasti, sest pidevalt kraavipervel sõitnud ja purunenud rattaid parandasime kiirete, aga ajutiste vahenditega. Aga algus on hea ja sügisel paneme paika juba pikaajalise plaani koos omavalitsusjuhtidega, et tulud jaguneksid KOVide vahel õiglasemalt kui seni. Et kõikjal Eestis oleks tagatud teenused ja elu võimalikkus. 30 aastat ainult suurematesse keskustesse koondunud töökohad ja maksutulu ei ole kindlasti lahendus, kasvatamaks kogu riigi jõukust.