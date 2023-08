Enesetappude statistika osutab stigmadele

“Mehed on suitsiidsusest tõepoolest enam haavatavad, see on niiviisi nii meil kui mujal maailmas,” selgitab portaali Peaasi tegevjuht ja kliiniline psühholoog Anna-Kaisa Oidermaa. Kuigi vaimse tervise teema on paljudele viimastel aastatel tuttavamaks saanud, ei ole stigma psühholoogi sõnutsi kuhugi kadunud ja mõjutab enam just mehi. “Endiselt võidakse vaimse tervise muresid vääralt nõrkuse märgiks pidada või kohtab uskumust, et näiteks depressiooniga peab ise hakkama saama,” räägib Oidermaa.