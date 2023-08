Küsimusele, mis võiks ilveste arvukusele soodsalt mõjuda, vastas keskkonnaagentuuri ulukite peaspetsialist Peep Männil, et varasemate aastate seirearuannetes on võimalike suremusteguritena toodud välja kärntõbi, salaküttimine ja negatiivne migratsioon (lõunanaabri aladele, A. A). Spetsialist järeldab, et praegu on nende mõju varasemast väiksem.