Pärnumaa koolides napib eeskätt tugispetsialiste

Tori valla haridusjuht Herve Merivald tõdes, et enamik õpetajaid on Tori valla haridusasutustes olemas, kuid osa ametikohtade puhul konkurss veel kestab. “Tõsine probleem on jätkuvalt tugispetsialistide leidmisega. Eripedagoogi otsivad oma meeskonda Sindi gümnaasium, Are kool, Sauga põhikool ja Tammiste lasteaed-algkool. Logopeedi ja koolipsühholoogi vajatakse Sindi gümnaasiumisse, Tori põhikooli, Tammiste lasteaeda-algkooli,” loetles Merivald.