Tekid, mis hiidrahe hirmus esmaspäeval autodele peale laoti, on nüüd kuivad. Raugeb ülereageerijateks tembeldatud inimeste kallal tänitaminegi. Mina ei ole seda meelt, et tormihoiatusele mõtlejad tegid midagi valesti. Pigem on kiiduväärt, et ametlikule hoiatusele ja lähistel toimuvale reageeriti.