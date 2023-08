Miks otsustasite minna õppima USAsse?

Minu valitud eriala oli füüsika astrofüüsika suunal, mis Eestis on bakalaureuseõppena peaaegu olematu. Paraku on niimoodi, et USA stipendiumidki on suuremad kui enamik, mida Euroopa ülikooli pakuvad. Samuti luges see, et need Ameerika ülikoolid, mis pakkusid minu eriala, on paremad kui Euroopa omad. Ning astrofüüsika ja astronoomia, kui ma mõtlen tulevikuperspektiivi peale, ei ole teadusalad, mida väga paljud Euroopa riigid rahastavad. Raha jääbki pigem USAsse ja Kanadasse.