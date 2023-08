GALERII ⟩ Kõrgetasemeline vutiturniir Pärnu rannas päädis taanlaste triumfiga

Esiti peeti kaheetapiline põhiturniir, mille järel said selgeks need neli tiimi, kel oli asja laupäevasele finaalturniirile. Esimeses poolfinaalis saatis edu eestlasi, kui põhiturniiri võitnud Thunder alistas norrakate Pure Nordicu 3:2. Koha tiitlimatšis tagas ka taanlaste Copenhagen, kes võitis teises poolfinaalis lisaajal 7:5 Augurit.