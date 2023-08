Viipekeelt oskab Sepping juba kuueaastasest saadik, sest tema mõlemad vanemad olid kurdid. Selle keele valdamine tuli nii temale kui vanemale õele-vennale loomulikult. “Selge see, et me ei osanud keerulisi viipeid, vaid see oli algne viipekeel, et saaks vanematega omavahel räägitud,” tõdeb ta.