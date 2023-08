Borrelioosijuhtumite arv kerkis üle 100

Tänavuste andmete põhjal toimub 11 protsenti puugirünnakutest Pärnumaal. Suurem on see näitaja vaid Saaremaal (12 protsenti) ja Harjumaal (30 protsenti).

Veebilehel puugiinfo.ee asuvale kaardile on sel aastal Pärnumaale kantud üle 700 puugi leiukoht. Kõige aktiivsemad puukide kaardile märkijad on pärnakad: neilt on 185 teadet.

Uuringu kokkuvõtteks tõdesid teadlased, et linnapargid on enamasti hästi hooldatud ja puugioht on neis suhteliselt madal. Aga parkide kõrval asuvad haljasalad on puugirikkad, eriti rohkelt leidub puuke sinna sissetallatud radadel.