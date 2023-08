Meeste tervis on täitsa pekkis

Kirjutasin selle kommentaari enne sellenädalast mahuka meeste tervisekäitumise uuringu esitlust ega pidanud pärast vajalikuks teksti kohendada ehk põhjapanevalt uut infot sealt ei laekunud. Sellest on muidugi kahju, sest parema meelega lugenuks, et Eesti mehed on hakanud rohkem sportima ja tervislikumalt toituma ning tervena elatud aastate arv on teinud suure tõusu. Selles, et mehed jätkavad samas vaimus, ei ole loomulikult süüdi küsitluse tegijad.