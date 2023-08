Liikumisaasta puhul õpetatakse pinksi

Üritusel tutvustatakse lauatennise algtõdesid ja innustatakse avastama lauatennist kui liikumisharrastust. Liikumisaasta projektijuht Janne Tomberg peab pinksi kõigile jõukohaseks ja põnevaks. “Ootame õpitubadesse väga ka noori: välipinksilaudu on ka koolide juures ja vahetult enne õppeaasta algust annab see noortele hea võimaluse omandada algteadmised mängust, millega sisustada vahetunde ja olla tegevuses pärast koolitunde,” ärgitas Tomberg.

Pärnu õpituba algabki 29. augustil kell 15 Tammsaare kooli õuealal. Kui vihm kimbutab, siis samas lähistel asuva lauatenniseklubi ruumides. Juhendajad on Andres Kull ja Andres Kudisiim. Reketid, pallid lubavad korraldajad anda kohapeal. Lauatenniseliidu juhatuse esimehe Priit Lehtlaane sõnutsi on lauatennis olnud aastakümneid maailma kümne enim harrastatud spordiala seas. “Tõenäoliselt ei ole ka Eestis just palju inimesi, kes kas või korra poleks lauatennisega kokku puutunud. See on üks lihtsamaid ja samal ajal efektiivsemaid võimalusi enda keha ja vaimu värskendada,” soovitas ta,