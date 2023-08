Noor kunstnik: Tahan, et keegi vaataks mu maale ja mõtleks: «Oh, kui ilusad!»»

Lova talu, kus noor maalikunstnik Kirke Kirt oma vanemate ja õe-vendadega elab, on justkui muinasjutust: aias jalutavad vabalt taluloomad, tiigis ujuvad pardid, puude taga sillerdab meri.

Kulgedes mööda valmivat Via Balticat noore maalikunstniku Kirke Kirdi maakoju, näivad teetöömasinad mulle kui pintsliga lõuendile vajutatud kollased ristkülikud, päikeselaikude ja oksavarjude maalilikkusest kõnelemata. Kõik oleneb perspektiivist ja kõik on kunst, nagu öeldakse. Või kas ­ikka on?