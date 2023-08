Pärnu Postimees tähistab üleilmset fotograafiapäeva näitusega

Kuigi fotograafiapäeva teema on tänavu maastikud, siis kohalik näitus on nendega ei piirdu. Suurtele pindadele trükitud fotodelt leiab nii tuttavaid paiku, sündmusi kui inimesi.

”Pilt jutustavat rohkem kui tuhat sõna. Tänapäeva ajakirjanduse puhul peab see kõigiti paika. Iga kirjatükki, mis toimetuses sünnib, peab ilmestama visuaal. Enamasti on see foto,” rääkis ajalehe peatoimetaja Siiri Erala. Ta lisas, et kuigi toimetus kasutab aeg-ajalt lugejate ja ka ajakirjanike telefoniga klõpsatud pilte, on seatud eesmärgiks jäädvustada Pärnumaa elu professionaalse pildikeele abil.