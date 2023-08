Ootamatu oli aga eelmisel nädalal Eesti Ekspressis avaldatud uudis, et kaubandus-tööstuskoda otsustas meile kõigile nii olulisel päeval piduliku sündmuse korraldamiseks õla alla panna. Nädalalehe teatel uurisid ärimehed Jahilolt, kui palju raha puudu jääb. Selgus, et auk on umbes 30 000 eurot. Kuna ettevõtjad leidsid, et tegu on korraliku esindusüritusega, on parem see ära teha hästi, selmet poole vinnaga ja kulusid kärpides.