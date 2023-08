Galerii ⟩ “Meelte videvik” kutsus äratama endas loovust ja loomulikkust

Kristjan Järvi, Kadri Vooranna ja veel paljude muusikute Eesti taasiseseisvumispäevale pühendatud kontsertetendus “Meelte videvik” kutsus inimesi äratama endas loovust ja loomulikkust. Sest igaühes meis on peidus geniaalsus, ainult et me oleme selle peitnud teistele meeldimise või oma aja äraelanud arusaamade hirmus ja kartuses maski alla.