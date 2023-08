Ümmargust aastapäeva tähistanud pikamaaujumisel sündis uus rekord

“Lõpus võitis vanem mees, kes on ilmselt aastate jooksul rohkem treeninud,” võttis Bruno Nopponen perekonna siseasjaks kujunenud mõõduvõtmise sotsiaalmeedias kokku, märkides, et motivatsiooni pojale seekord tuul alla teha lisas ka teadmine, et kümnendat korda toimunud pikamaaujumisel polnud tal varem õnnestunud esimesena veest välja astuda. “See ujumine on avaveeujumistest ainuke, mida ma ei olnud veel võitnud,” märkis juba aastaid Eesti avaveeujumise paremikku kuuluv mees.