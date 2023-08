Augusti lõpp on käes ja ühes sellega saabunud aeg, mil koolilastega peredel seisab ees suurem väljaminekute laine, et nende kõige kallimad saaksid taas 1. septembril koolipinki istuda. Küllap on paljudel lastevanematel raske vastu vaielda väitele, et nooremad pereliikmed on sõna otseses mõttes kõige kallimad.